Номин совершила свой первый самостоятельный полет на судне Boeing. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Первым самостоятельным полетом стал рейс Улан-Батор – Сеул – Улан-Батор.

29 марта 2024 года Номин Лхамсурэн выполнила рейс за штурвалом широкофюзеляжного Boeing-737 по маршруту Улан-Батор – Сеул – Улан-Батор.

Она шестая женщина-пилот авиакомпании MIAT.

Кроме того, она пилот в третьем поколении, унаследовавшая профессию деда и отца. В 2018 году она окончила пилотную школу в Канаде.

— Женщин-пилотов у нас в стране становится все больше, в том числе на широкофюзеляжной технике. Но Номин стала первым летчиком воздушного судна самолета данного типа, -— сообщает пресс-служба авиакомпании MIAT.

источник: middleasiannews.com

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