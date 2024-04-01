Экс-премьер-министр Монголии обвинен в коррупции Министерством юстиции США, — The Diplomat

Тогдашний премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар во время визита в Россию 14 декабря 2010 года.

CentralAsia (MNG) - Высокоуровневая коррупция в Монголии подвергается международному давлению. Батболда Сухбаатара ранее обвиняли в коррупции, о чем упоминалось в «Панамском документе» и «Документах Пандоры», но он ни разу не был осужден.

Во вторник, 26 марта, Восточный округ Нью-Йорка Министерства юстиции США опубликовал немедленное заявление: «Соединенные Штаты добиваются конфискации роскошных квартир бывшего премьер-министра Монголии в Нью-Йорке, купленных на доходы от коррупции». Обвинение касается двух роскошных квартир бывшего премьер-министра Монголии Батболда Сухбаатара в Нью-Йорке, купленных за 14 миллионов долларов США. Опубликованное обвинение далее развивает хищения, схемы отмывания денег и использование незаконных средств для личного использования на территории Соединенных Штатов.

Батболд Сухбаатар, избранный депутат парламента Монголии, занимал пост премьер-министра Монголии в 2009-2012 годах во время президентства Элбэгдоржа Цахиа (2009-2017 годы). Стоит отметить, что во время пребывания Батболда на посту премьер-министра в 2011 году экономический рост Монголии достиг 16,9 процента, что в основном связано с быстро развивающейся горнодобывающей промышленностью и увеличением иностранных инвестиций. Надеясь на расширение экономических возможностей Монголии, ускорение реализации мегапроектов и создание современной инфраструктуры, 12 лет спустя монгольский народ еще не увидел и не ощутил на себе результатов такого роста.

Более того, опубликованный судебный документ затрагивал конкретные этапы хищения, когда подставная компания была создана в офшоре, а затем заключила контракт на миллионы долларов с компанией, не имевшей опыта добычи полезных ископаемых, что вызывает серьезные опасения по поводу растраты средств и прибыльной схемы отмывания денег. К сожалению, это не первый раз, когда международное сообщество раскрывает информацию о сделках бывшего премьер-министра Батболда.

Скандалы с коррупцией и хищениями уже давно окружают Батболда Сухбаатара. Между «Панамскими документами» 2016 года и «Документами Пандоры», в которых экс-премьер-министр отмечен как влиятельный игрок в Азии, предыдущие дела не были расследованы.

По данным Международного консорциума журналистских расследований (IJIC), «Батболд столкнулся с судебными исками в Монголии, Великобритании, Сингапуре и США в связи с обвинениями в том, что он получил сотни миллионов долларов в виде незаконных откатов от сделок по добыче полезных ископаемых».

Недавние обвинения в сочетании с предыдущими документами иллюстрируют несколько важных элементов усилий Монголии по борьбе с коррупцией, особенно в горнодобывающем секторе, который является механизмом выживания экономики страны.

Одним из важных открытий этого обвинения является недостаток правовой системы Монголии и то, как она не смогла отреагировать на такого рода обвинения внутри страны и за рубежом.

В 2016 году «Панамские документы» опубликовали информацию о количестве монгольских компаний и оффшорных холдингов, о которых в Монголии не сообщалось; и сюда входила пара владений, связанных с Батболдом Сухбаатаром. Эти оффшорные активы вызвали серьезные споры среди монгольской общественности и политиков. Однако в то время среди монгольских юристов и экспертов по правовым вопросам развернулись юридические дебаты о том, является ли владение офшорными активами незаконным в правовой среде Монголии. Какие и где были положения об ответственности и финансовой прозрачности в таких случаях, остается неясным для монгольской общественности. В конечном итоге Батболд был переизбран на парламентских выборах 2020 года.

Вторым важным элементом является то, что, учитывая прочные дипломатические связи Монголии с Соединенными Штатами и при помощи международного сообщества, судебное сотрудничество может стать важным инструментом для искоренения коррупции на высоком уровне.

В 2023 году во время визита заместителя госсекретаря Узры Зейи в Улан-Батор США выделили проект стоимостью 1 миллион долларов «совместно с Международной организацией права развития по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией в партнерстве с Независимым агентством по борьбе с коррупцией, прокуратурой, полицией и гражданским обществом».

Некоторые политические деятели уже высказались о защите и заявлении о законной выгоде Монголии от ее природных ресурсов.

Бывший депутат парламента Оюунгэрэл Цэдэндамба, публично выступая в своих социальных сетях, призвала Министерство юстиции Монголии принять меры по этому вопросу и потребовать то, что по праву принадлежит монгольскому народу. Она объясняет, что если Министерство юстиции США докажет, что бывший премьер-министр Батболд действительно виновен, у Монголии может появиться дело, чтобы вернуть потерянные средства.

Однако этот подход потребует наличия крупной команды юристов, но это не является невозможным. Оюунгэрэл призвала Оюун-Эрдэнэ принять меры по этому вопросу, чтобы выполнить обещания его администрации по борьбе с коррупцией.

Третий элемент – это природа кумовства, коррупции и смешения политики и бизнеса в Монголии. Обвинение включало участие в этой незаконной деятельности сына Батболда, Баттушига Батболда. Баттушиг в настоящее время возглавляет несколько конгломератов: Altai Holding Group, председатель гипермаркета Emart в Монголии; Skytel и Skymedia LLC, а также возглавит олимпийскую сборную Монголии в Париже этим летом. Учитывая его участие в молодежной деятельности, опубликованное обвинение стало шоком для общественности.

В Монголии осталось четыре месяца до первых в истории парламентских выборов расширенной законодательной власти. Эти обвинения в сочетании с предыдущими отчетами создают серьезные проблемы для нынешнего правительства, а также для политических партий, которые готовятся отбирать кандидатов на предстоящие парламентские выборы. Недавние разоблачения действительно являются тревожным сигналом для монгольского народа, который должен быть более политически сознательным и избегать избрания коррумпированных чиновников.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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