Авиакомпания MIAT приобрела самолет CRJ700 для внутренних рейсов

CentralAsia (MNG) - Самолет CRJ700, приобретенный MIAT, приземлился в Улан-Баторе вечером, 27 марта. Компания вела переговоры об аренде двух 70-местных самолетов CRJ700 для местных рейсов.

CRJ700 является удлиненной на 5,74 метра версией 50-местного CRJ200. Размах крыльев увеличен на 2 метра, внутренняя ширина салона также увеличена. Самолет рассчитан на 78 пассажиров в конфигурации с расположением кресел по пять в ряд, туалет и бортовая кухня поставляются стандартно.

Bombardier CRJ700 — региональный самолёт на базе Bombardier CRJ200. Сборка самолётов производится в Монреале.

CRJ700 имеет удлинённый и слегка расширенный фюзеляж, новое крыло с предкрылками, и опущенную ниже, по сравнению с CRJ200, линию пола. CRJ700 комплектуются двигателями CF34-8C1 производства General Electric. Максимальная скорость составляет 895 км/ч. В зависимости от загрузки CRJ700 может иметь дальность до 3620 км; новая версия ВС с двигателями CF34-8C5 будет иметь дальность до 4660 км.

источник: middleasiannews.com

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