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В Монголии два человека погибли, еще 22 пострадали в результате ДТП

CentralAsia (MNG) -  29 марта в Монголии два человека погибли, еще 22 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом в пятницу сообщило Главное полицейское управление данной страны.

«Авария произошла в монгольском аймаке Төв. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу», — говорится в официальном сообщении.

Двигавшийся на большой скорости пассажирский автобус с 38 шахтерами, следовавший в аймак Өмнөговь, столкнулся с грузовиком. В результате этого ДТП 36-летний водитель автобуса и его 44-летний помощник скончались на месте от полученных травм.

Причины произошедшего расследуются.

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