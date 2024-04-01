Успешная борьба с инфляцией: ЦБ Монголии снизил ключевую ставку

CentralAsia (MNG) - Центробанк Монголии 15 марта принял решение о снижении ключевой ставки с 13 до 12% годовых. Выступая перед журналистами на пресс-конференции глава Монголбанка Б. Лхагвасурэн отметил, что такое решение было принято впервые за последние два года и говорит о стабилизации инфляции в стране.

Снижение ключевой ставки соответствует политике Центрального банка по стабилизации инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе и поддержанию экономической и финансовой стабильности Монголии. В дополнение к этому Центробанк разрешил частным монгольским банкам реструктурировать просроченные кредиты и продлевать срок их действия.

В 2024 году уровень инфляции в Монголии снизился до 7%, всего год назад она держалась на отметке в 13%. Б. Лхагвасурэн подчеркнул, что снижение произошло благодаря результативным мерам, которые правительство совместно с Центробанком принимало ещё с 2022 года. Также важную роль в стабилизации инфляции сыграли: рост цен на полезные ископаемые, укрепление обменного курса тугрика по отношению к иностранным валютам и снижение транспортных расходов на территории других государств.

Международные аналитические организации сходятся во мнении, что на фоне этих событий в 2024 году произойдет усиление экономического роста Монголии, так как государственный бюджет уже увеличился на 20%. В первые два месяца 2024 года инфляция в стране действительно оставалась на целевом уровне Монголбанка, а при снижении ключевой ставки был учтен экономический рост вплоть до 2025 года. О стабилизации инфляции также свидетельствует тот факт, что решение о сохранении ключевой ставки на уровне 13% было принято в декабре 2023 года, а уже в марте этого года о её снижении.

Однако многие эксперты считают, что если правительство Монголии продолжит расширять госбюджет и проводить рефинансирование долга, то это может создать некоторые риски для сохранения стабильности в экономике.

Специалисты Монгольской банковской ассоциации и Академии банковского дела и финансов подчеркивают, что экономический рост Монголии не является устойчивым, а слишком экстравагантная фискальная политика правительства многократно увеличивает риски возникновения проблем в будущем.

источник: sibmix

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