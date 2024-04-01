Местные выборы в Турции: Оппозиция побеждает партию Эрдогана

CentralAsia (CA) - В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. После подсчета 93% протоколов Народно-республиканская партия получает 37,4% голосов, правящая Партия справедливости и развития — 35,7%, сообщает «Анадолу».

Оппозиционная Народно-республиканская партия впервые за 20 лет обходит правящую партию.

Оппозиционные мэры трех самых крупных городов — Анкары, Стамбула и Измира — сохранят должности по итогам выборов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах.

«К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись»,— сказал Эрдоган своим сторонникам в Анкаре.

Эрдоган считает, что народ доносит политикам свою позицию через избирательную урну и, независимо от результатов голосования, победителем стала турецкая демократия. Президент отметил, что выборы завершились без серьезных происшествий. По его словам, они стали «не концом, а началом поворотного этапа». Глава государства пообещал, что в ближайшие 4–5 лет его партия сосредоточится на насущных проблемах страны.