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Монголия и ООН провели заседание совместного руководящего комитета

CentralAsia (MNG) -  Расширенное заседание Совместного руководящего комитета правительства Монголии и Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось 28 марта 2024 года в Министерстве иностранных дел Монголии.

Участники встречи обсудили реализацию Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы на 2023 год, в том числе достижения, задачи, план работы на 2024 год и будущие приоритетные направления, выразив свои позиции по этим вопросам.

В 2023 году в рамках Рамочной программы сотрудничества Монголии и ООН в области устойчивого развития было реализовано 158 проектов и программ с финансированием в размере 51,5 млн долларов США по следующим трем направлениям:

  • обеспечение развития и благополучия человека;
  • поддержка зеленого, инклюзивного и устойчивого роста;
  • поддержка управления, ориентированного на интересы людей, верховенства закона и прав человека.

Члены Совместного руководящего комитета обсудили приоритетные направления на 2024 год и предложения по совместной реализации проектов и программ в рамках Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития. Члены рекомендовали организациям ООН координировать свою деятельность и финансовые ресурсы для эффективной реализации проектов и программ в соответствии с политикой развития и потребностями Монголии.

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