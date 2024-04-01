Мужская сборная Монголии не сумела защитить чемпионский титул и завоевала бронзу

CentralAsia (MNG) - А женская сборная Монголии впервые завоевала медаль континентального первенства.

В Сингапуре завершился Кубок Азии по баскетболу 3x3.

В четвертьфинале монголки разгромили мощную женскую сборную Китая со счетом 20:07 и завоевали бронзу у девушек из Тайбэя со счетом 17:10.

На счету женской сборной Монголии три победы и два поражения. На первом матче они разгромили команду Малайзии с таким крупным счётом 21:04. Затем во втором матче они проиграли сборной Филиппин со счетом 08:19. Третий матч был против сборной Китая. За бронзу они выиграли у тайбэйских девушек.

Австралия — 1-е место

Новая Зеландия — 2-е место

Монголия — 3-е место

На счету мужской сборной Монголии четыре победы и одно поражение. 29 марта в 14:40 по местному времени Сингапур мужская сборная Монголии победила сборную Шри-Ланки со счетом 15:13. В тот ж день в 19:20 монголы одержали победу над командой Таиланда со счетом 20:14. Третью игру они выиграли у Катара со счетом 19:11. Однако в полуфинале они проиграли австралийцам со счетом 11: 21. Монгольские парни сыграли матч за бронзу против Новой Зеландии. В итоге они одержали победу над командой из Новой Зеландии со счетом 21:18.

Австралия — 1-е место

Иран — 2-е место

Монголия — 3-е место

источник: middleasiannews.com

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