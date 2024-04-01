В Израиле прошли протесты против правительства Нетаньяху, в ней участвовали более 100 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Тысячи демонстрантов заполнили улицы возле Кнессета в Иерусалиме в воскресенье вечером, начав 4-дневные акции протеста с требованием отставки правительства, сообщает The Times of Israel.

Организаторы протеста призвали премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его правительство уйти в отставку, провести досрочные выборы в Израиле, а лидеров страны - согласиться на соглашение об освобождении 130 заложников, удерживаемых в Газе с момента атаки ХАМАСа 7 октября.

Организаторы заявили, что в акции приняли участие более 100 тысяч человек.

Многие участники митинга в Иерусалиме выразили недоверие к тому, что Нетаньяху все еще у власти, и что страна до сих пор не провела выборы, спустя шесть месяцев после атаки ХАМАС.

По сообщению полиции, задержали по меньшей мере одного протестующего.

С наступлением ночи в воскресенье протестующие установили более 100 палаток возле Кнессета.

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Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня между Израилем и палестинскими террористами из ХАМАС, а также освобождения всех заложников после того, как США воздержались во время голосования. Остальные 14 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, которую предложили 10 его избранных членов.