В Казахстане из-за наводнений эвакуировали 12,7 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - МЧС Казахстана сообщило, что в рамках ликвидации последствий паводков из зон подтопления в 12 областях страны эвакуирован 12 701 человек, в том числе 4 728 детей.

В ведомстве уточнили, что эвакуация проводилась в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Улытауской и Абайской областях.

По данным МЧС, сейчас в пунктах временного размещения в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях находится 6461 человек, в том числе 2570 детей. Воздушными судами был эвакуирован 961 человек, в том числе 261 ребенок.

МЧС отчиталось о том, что с начала паводкового сезона силами спасателей и региональных властей было откачано 4,2 млн куб. м талой воды, уложено более 263 тыс. мешкотар и 403 тыс. т инертного материала.

29 марта в ряде регионов Казахстана был введен режим ЧС из-за наводнений. Часть населенных пунктов в подтопленных регионах осталась без транспортного сообщения из-за размытия дорог. 30 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в стране на фоне наводнений.

В ходе совещания Токаев извинился перед гражданами, пострадавшими из-за наводнений. По итогам встречи строгие выговоры получили первый вице-премьер Роман Скляр, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, аким Павлодарской области Асаин Байханов и аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

31 марта Токаев сменил ответственного по вопросам чрезвычайных ситуаций, жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов. Вместо Скляра курировать эту сферу будет Канат Бозумбаев. Он назначен заместителем премьер-министра.

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