Новое правительство Палестины приведено к присяге

CentralAsia (CA) - 19-е правительство Палестины Мухаммеда Мустафы принесло присягу. Церемония состоялась в Рамалле — административном центре Палестинской национальной администрации — в присутствии президента Махмуда Аббаса, передает агентство WAFA.

Мустафа пообещал, что правительство будет служить всем палестинцам. Политическим ориентиром он назвал Организацию освобождения Палестины. Во время церемонии премьер обозначил программу своего правительства.

Аббас после церемонии возглавил заседание нового правительства. Он отметил, что в задачи входит Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа. По мнению президента, правительство обладает необходимыми полномочиями для выполнения своих задач.

Махмуд Аббас утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы 28 марта. «Хамас» и еще ряд палестинских движений остались недовольны назначением нового премьер-министра.