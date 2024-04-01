Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину по делу об отмывании доходов

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - В Астане началось главное судебное разбирательство в отношении бизнесмена Кайрата Сатыбалды, сообщает informburo.kz.

Его обвиняют по статье 218, часть 3, пункт 3 УК РК – «Легализация доходов, полученных преступным путём». По данным следствия, на преступно добытые средства бизнесмен приобретал за рубежом имущество, а также размещал деньги на счетах банков на территории Казахстана и за границей.

На судебном заседании Кайрат Сатыбалды признал предъявленные обвинения в полном объёме. Также он согласился с суммами, указанными в обвинительном акте.

Адвокат Ашурбек Ашурбеков в конце заседания напомнил о ходатайстве, поданном стороной защиты, о заключении процессуальной сделки и добровольном возврате незаконно приобретённых активов. По его словам, они обратились в генеральную прокуратуру.

«Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов в настоящее время находится на рассмотрении», – ответил гособвинитель Елдар Нурмаханов.

Судья, учитывая, что данный вопрос на стадии рассмотрения, постановил судебное заседание отложить на неопределённый срок.

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома». При этом Антикор и другие ведомства ранее заявляли, что расследуют несколько уголовных дел в отношении Сатыбалды.

В середине декабря прошлого года Антикор отчитывался, что обеспечил возврат в Казахстан $120 млн, незаконно выведенных за пределы страны Кайратом Сатыбалды. Ведомство не сообщало, откуда были возвращены средства и каким образом обеспечивался их возврат. При этом оно называло только сумму в 912 млрд тенге ($2 млрд), которые были возвращены в бюджет и квазигоссектор за последние два года.

Ранее различные структуры ранее уже отчитывались о том, что Сатыбалды добровольно вернул государству многие активы, в числе которых доля в нацкомпании «Казахтелеком», компании в железнодорожной и телекоммуникационной сферах, у него также были изъяты драгоценности на сумму более $200 млн.

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