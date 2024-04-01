Стоимость регистрации автомобилей в Узбекистане повысилась в 68 раз

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CentralAsia (UZ) - С 1 апреля плата за регистрацию и перерегистрацию автомототранспортных средств и их прицепов в Узбекистане выросла в 68 раз, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на приказ министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова.

Раньше за регистрацию и перерегистрацию всех автомобилей и прицепов взимались 10% от базовой расчетной величины (БРВ) — 34 тысячи сумов ($2,7). Теперь ставка повысилась до 6,84 БРВ, или 2,32 млн сумов ($186).

При этом ставка платежей за регистрацию и перерегистрацию электромобилей и мототранспорта повысится в 15 раз — до 1,5 БРВ или 510 тысяч сумов ($41).

По данным Review.uz, в 2023 году в Узбекистане было продано 1,69 млн автотранспортных средств, что на 18% больше, чем годом ранее. По состоянию на 1 января 2024 года, количество автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в Узбекистане превысило 4,020 млн штук, из них почти 3,8 млн — легковые авто.

В результате выборочных наблюдений за домохозяйствами Агентство по статистике определило, что на 100 узбекистанских домохозяйств приходится в среднем 57 автомобилей. Этот показатель растет ежегодно. Если в 2010 году он составлял 21 автомобиль, то в 2015-м – 42, а в 2020-м – 49.