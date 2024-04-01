Президент Туркменистана в честь Ночи всемогущества помиловал 356 заключенных

- Туркменистан, общество
- 13:54, 01 апреля 2024
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр) помиловал 356 заключенных. О подписании главой государства соответствующего указа сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».
Отмечается, что тема помилования обсуждалась на заседании правительства республики, прошедшем под председательством Бердымухамедова-младшего. В частности, говорилось, что под президентский указ попали граждане, осужденные за преступления, но сожалеющие о содеянном и искренне в этом раскаявшиеся.
Секретарю Госсовета безопасности, главе Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте республики Бегенчу Гундогдыеву было поручено провести совместно с правоохранительными органами работу по освобождению отобранной части заключенных и возвращению их к своим семьям.
Руководители городских и районных администраций получили указания принять меры для трудоустройства помилованных туркменистанцев.
Резюмируя обсуждение данной темы, Сердар Бердымухамедов пожелал гражданам, которые вскоре покинут тюрьмы, «добросовестно и вдохновенно работать, включившись в развернутые в стране масштабные преобразования, искренне служить Отчизне и жить, радуясь плодам своего труда».
В Туркменистане акции помилования заключенных проводятся регулярно. Президент подписывает соответствующие указы в преддверии Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. Таким образом за последние несколько лет на свободу вышли свыше 20 тысяч ранее осужденных жителей республики.