экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Туркменистана в честь Ночи всемогущества помиловал 356 заключенных

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр) помиловал 356 заключенных. О подписании главой государства соответствующего указа сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что тема помилования обсуждалась на заседании правительства республики, прошедшем под председательством Бердымухамедова-младшего. В частности, говорилось, что под президентский указ попали граждане, осужденные за преступления, но сожалеющие о содеянном и искренне в этом раскаявшиеся.

Секретарю Госсовета безопасности, главе Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте республики Бегенчу Гундогдыеву было поручено провести совместно с правоохранительными органами работу по освобождению отобранной части заключенных и возвращению их к своим семьям.

Руководители городских и районных администраций получили указания принять меры для трудоустройства помилованных туркменистанцев.

Резюмируя обсуждение данной темы, Сердар Бердымухамедов пожелал гражданам, которые вскоре покинут тюрьмы, «добросовестно и вдохновенно работать, включившись в развернутые в стране масштабные преобразования, искренне служить Отчизне и жить, радуясь плодам своего труда».

В Туркменистане акции помилования заключенных проводятся регулярно. Президент подписывает соответствующие указы в преддверии Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. Таким образом за последние несколько лет на свободу вышли свыше 20 тысяч ранее осужденных жителей республики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com