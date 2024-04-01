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Неделя в Узбекистане будет тёплой, местами ожидаются дожди
// фото Белека Мусаева

CentralAsia (UZ) -  На территорию Узбекистана 2−3 апреля распространится влажный воздух с южных районов Каспийского моря, сообщил «Узгидромет».

Дождь и гроза возможны местами 2 апреля по Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям и во второй половине дня — по Самаркандской и Джизакской областям, 3 апреля — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины.

Температура воздуха 1−3 апреля будет в пределах +15…+20 градусов.

4−5 апреля по Узбекистану без осадков. Температура днём повысится до +18…+23 градусов, местами — до +25, ночью будет в пределах +5…+10 градусов.

В горных районах 2−4 апреля временами осадки (дождь, в высокогорьях снег), сохраняется лавинная опасность.

В Ташкенте 1−2 и 4−5 апреля без осадков, 3 апреля возможны дождь, гроза.

Температура 1−3 апреля будет в пределах +16…+19 градусов, 4−5 апреля — +19…+22. Преобладающая температура ночью — +5…+10 градусов.

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