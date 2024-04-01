В Гарварде изъяли из библиотеки книгу в обложке из человеческой кожи, которой больше 70 лет

CentralAsia (CA) - Из библиотеки Гарвардского университета убрали книгу в переплете из человеческой кожи. Экспонат находился во владении хранилища больше 70 лет. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

В необычном переплете был экземпляр романа «Des destinées de l'âme» («Судьба души») французского писателя Арсена Уссе, обернутый кожей скончавшейся пациентки психиатрической клиники.

Владельцем копии в начале XX века был терапевт Людовик Булан, бывший сотрудник заведения. Он взял образцы кожного покрова без согласия женщины. В 1950-х книгу передала Гарварду вдова дипломата Джона Стетсона-младшего.

Сообщается, что книга останется в хранилище, но «этически небезопасный характер ее происхождения и последующей истории» заставил университет поменять обложку на другую из привычных материалов.

«Основная проблема создания этого тома заключалась в том, что врач, не видя перед собой целого человека, совершил одиозный акт: снял кусок кожи с умершего пациента, сделал это почти наверняка без согласия и использовал его в переплете книги, с которой многие работают уже больше 100 лет», - прокомментировал находку библиотекарь Гарварда Том Хайри.

До недавнего времени библиотека предоставляла книгу любому студенту без необходимых предупреждений и предостережений об обложке. Студенты старших курсов с ее помощью даже подкалывали новичков, убеждая их достать экземпляр с полок и умалчивая о находящихся в нем человеческих останках. Впрочем, тогда происхождение кожи считалось лишь легендой.

В 2014 году Гарвард провел исследование материала обложки и ученые подтвердили, что она и вправду сделана из человеческой кожи. Публикация результатов вызвала волну «постов в сенсационном, нездоровом и юмористическом тоне», которая привела к аналогичному резонансу в международных СМИ. Представители университета также связались с французскими властями, чтобы решить, как поступить с останками.

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