экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,3

CentralAsia (KZ) -  Сеть сейсмических станций Казахстана в понедельник в 11:14 (по местному времени) зарегистрировала землетрясение в Жамбылской области магнитудой 5,3. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Сетью сейсмических станций в 11:14 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 308 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5,3», - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось силой в 2 балла (по шкале МSК-64) в поселке Мерке Жамбылской области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com