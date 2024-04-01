В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,3

CentralAsia (KZ) - Сеть сейсмических станций Казахстана в понедельник в 11:14 (по местному времени) зарегистрировала землетрясение в Жамбылской области магнитудой 5,3. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Сетью сейсмических станций в 11:14 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 308 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5,3», - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось силой в 2 балла (по шкале МSК-64) в поселке Мерке Жамбылской области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

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