В Астане бывший министр до смерти избил жену: Бишимбаев признал, что причастен к смерти Нукеновой

Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - В Астане прошел судебный процесс над экс-министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, передает Тengrinews.kz.

Бишимбаев заявил, что не признает себя виновным в умышленном убийстве Салтанат Нукеновой, но признает, что причастен к ее смерти.

«На самом деле мне очень сложно говорить. Я в первую очередь хотел бы, понимая, не рассчитывая ни на какое прощение, это мой человеческий долг. Потерпевшие здесь присутствуют, ее (Салтанат Нукеновой) родственники, все, кто ее любил, родители. Честно говоря, мне всегда было очень сложно в первое время осознать ее смерть. Я хочу принести извинения. Я не рассчитываю на прощение. Но это моя внутренняя обязанность и душевный посыл. Я понимаю, что это невосполнимая утрата, и знаю, что причастен к этим обстоятельствам. Это первое. Второе, говоря о том, что я невиновен и не признаю своей вины, я хотел бы разъяснить: я не признаю себя виновным в умышленном, в осознанном, задуманном убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтанат. (...)

Я признаю, что причастен к ее смерти. Что без нашей ссоры, без моих каких-то действий, которые в тот вечер между нами произошли, возможно, ничего бы не было», - сказал Бишимбаев.

Экс-министр сообщил, что родственники Нукеновой и в общем сторона обвинения устроили против него «активную пиар-кампанию по искажению того, что произошло».

«Вы читали в интернете такие заявления родственников, что у нее вытек глаз, что у нее пробит череп, что живого места на ней нет и т.д. В обвинительном акте, который зачитывает прокурор, ничего подобного не перечислено. […] Я готов любое наказание принять, но я должен себя защитить. На протяжении пяти месяцев меня называли извергом, что я выбил ей глаз, пробил череп и т.д. Все это не соответствует действительности», - сказал Бишимбаев, передает Forbes.kz.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

Изначально подозреваемому вменяли лишь одну статью – 99-ю, часть 2, УК РК «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Однако позже его также обвинили в истязании (статья 110, часть 2, УК РК). Также к подсудимому будет применяться статья 14, часть 2, УК РК «Рецидив особо тяжкого преступления». В отношении директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, который является родственником экс-министра, завершили расследование по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК.

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