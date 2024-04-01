Бывший премьер Казахстана Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату
Алихан Смаилов
CentralAsia (KZ) - Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты, сообщает Акорда.
Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
«Указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.
С ноября 2022 года эту должность занимала Наталья Годунова.
Алихан Смаилов возглавлял кабинет министров два года. Он был назначен после трагического Кантара, сменив на посту Аскара Мамина.
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