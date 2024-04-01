Бывший премьер Казахстана Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты, сообщает Акорда.

Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.

С ноября 2022 года эту должность занимала Наталья Годунова.

Алихан Смаилов возглавлял кабинет министров два года. Он был назначен после трагического Кантара, сменив на посту Аскара Мамина.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения