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Бывший премьер Казахстана Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату
Алихан Смаилов
Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) -  Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов назначен председателем Высшей аудиторской палаты, сообщает Акорда.

Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», - говорится в сообщении Акорды.

С ноября 2022 года эту должность занимала Наталья Годунова.

Алихан Смаилов возглавлял кабинет министров два года. Он был назначен после трагического Кантара, сменив на посту Аскара Мамина.

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