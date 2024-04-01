Армия РФ может до начала лета перейти в масштабное наступление на Донецком направлении, — ISW

CentralAsia (CA) - Российские войска в конце весны или начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию на западе Донецкой области в надежде использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе. При этом украинские власти недавно предупредили, что войска РФ накапливают личный состав вдоль Харьковско-Луганского направления, под Бахмутом, возле Авдеевки и на западе Запорожской области.

ISW предполагает, что российские войска, вероятно, смогут приступить к согласованной широкомасштабной наступательной операции только на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных человеческих ресурсов и планирования. В отчете говорится, что ВСУ, похоже, отразили российскую батальонную механизированную атаку вблизи Авдеевки 30 марта - первую батальонную механизированную атаку с тех пор, как российские войска начали кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.