Казахстанцы в России не жаловались на задержания после теракта в «Крокусе», - МИД РК

CentralAsia (KZ) - Находящиеся в России казахстанцы не жаловались дипломатам на задержания после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает inbusiness.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

«Нашим гражданам лучше при себе иметь документы и цель пребывания в той или иной стране. К нам в посольство пока не обращались, что кого-то задержали и незаконно удерживают или по каким-то жалобам. Если и были какие-то проверки, то это просто проверки» – сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что предпринимаемые в России меры по усилению безопасности – нормальная практика в сложившейся ситуации.

«Любое государство, на территории которого происходит масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. И местные власти, в том числе правоохранительные органы, предпринимают необходимые меры. Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, – это норма», – высказался Смадияров.

Теракт «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные автоматическим оружием мужчины начали расстреливать посетителей, а затем подожгли концертный зал. По последним данным, был ранен 551 человек, погибли 144 человека.

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