Монгольским и корейским путешественникам стало проще посещать друг друга

CentralAsia (MNG) - Туристы Монголии и Южной Кореи теперь могут платить с помощью платежного приложения своей страны при посещении другой

Международная финтех-компания «SЕND.МN», поставщик платежных услуг QPay ООО «KKTT» и корейская компания «GLN» внедряют сервис для монгольских и корейских туристов, позволяющий оплачивать путем считывания QR-кода с помощью платежного приложения своей страны. Подписание соглашения о сотрудничестве компаний состоялось 29 марта.

В прошлом году общее количество туристов, посетивших Монголию, достигло 700 тыс. человек, в отечественную экономику был внесен доход в размере 1,2 млрд долларов США или 4,4 трлн тугриков. Корейских туристов в их числе —139 тыс.чел. и, по данным Министерства окружающей среды и туризма, в 2024 году показатель достигнет 240 тыс. Одновременно свыше 120 тыс. монголов ежегодно отправляются в Корею на учебу, работу, лечение и туризм.

Для того чтобы сделать платежные расходы максимально дешевыми, гибкими и безопасными, компании внедряют систему, освобождающую граждан двух стран от загрузки дополнительного приложения, поиска банкоматов. Монголы, находясь в соседней стране, смогут производить платежи так же, как если бы они находились дома, избегая финансовых рисков, что, считают разработчики, будет способствовать установлению более прочных экономических и культурных связей между двумя странами.

источник: middleasiannews.com

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