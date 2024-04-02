Красноярский край планирует поставлять в Монголию семенной картофель

CentralAsia (MNG) - Из Красноярского края планируют поставлять семенной картофель в Монголию. Этот вопрос обсудили министр сельского хозяйства региона Илья Васильев и начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия аймака Төв Монголии Гантулга Нэргуй.

По словам Гантулги, монгольские земледельцы из-за плохой погоды столкнулись с фитофторозом при выращивании картофеля.

— В Центральном аймаке, который является в стране ключевым производителем продовольственного картофеля, необходимо обновить 25 тысяч тонн семенного материала. Сделать это в одиночку и за короткое время не получится, требуется до пяти лет. Рассчитываем на поддержку российских партнёров – как производителей семян, так и учёных, занимающихся селекцией и семеноводством. На первом этапе планируем сортообновление в объёме 500 тонн, – сообщил Гантулга Нэргуй.

В правительстве региона сообщили, что Красноярский край заинтересован в увеличении отгрузок продукции агропромышленного комплекса за рубеж, поскольку это позволяет реализовывать инициированный президентом национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

В прошлом году краевые аграрии собрали 127,5 тысяч тонн картофеля и 34,5 тысяч тонн моркови, свёклы, капусты и лука, что на 11,6% и 12,3% соответственно больше уровня 2022 года.

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