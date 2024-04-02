экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Красноярский край планирует поставлять в Монголию семенной картофель

CentralAsia (MNG) -  Из Красноярского края планируют поставлять семенной картофель в Монголию. Этот вопрос обсудили министр сельского хозяйства региона Илья Васильев и начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия аймака Төв Монголии Гантулга Нэргуй.

По словам Гантулги, монгольские земледельцы из-за плохой погоды столкнулись с фитофторозом при выращивании картофеля.

— В Центральном аймаке, который является в стране ключевым производителем продовольственного картофеля, необходимо обновить 25 тысяч тонн семенного материала. Сделать это в одиночку и за короткое время не получится, требуется до пяти лет. Рассчитываем на поддержку российских партнёров – как производителей семян, так и учёных, занимающихся селекцией и семеноводством. На первом этапе планируем сортообновление в объёме 500 тонн, – сообщил Гантулга Нэргуй.

В правительстве региона сообщили, что Красноярский край заинтересован в увеличении отгрузок продукции агропромышленного комплекса за рубеж, поскольку это позволяет реализовывать инициированный президентом национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

В прошлом году краевые аграрии собрали 127,5 тысяч тонн картофеля и 34,5 тысяч тонн моркови, свёклы, капусты и лука, что на 11,6% и 12,3% соответственно больше уровня 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com