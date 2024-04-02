Монголия заинтересовалась белорусской мукой и молочной продукцией

CentralAsia (MNG) - Монгольские предприятия пищевой промышленности готовы закупать белорусские молокопродукты и продукцию мукомольной отрасли на биржевых торгах. Об этом сообщил представитель компании United Meres Machinery, аккредитованной Белорусской универсальной товарной биржей в качестве биржевого брокера, отвечающего за привлечение на торги резидентов Монголии, сообщили корреспонденту BelTA в пресс-службе БУТБ.

В частности, прорабатывается вопрос поставок на монгольский рынок отечественного сливочного масла, сухого обезжиренного молока и пшеничной муки. С потенциальными покупателями данных товаров уже достигнуты соответствующие договоренности. Помимо этого, планируется увеличивать экспорт белорусского сахара, который в настоящее время пользуется повышенным спросом у монгольских производителей безалкогольных напитков. Так, за последний месяц цены на эту товарную позицию на биржевых торгах БУТБ выросли более чем на 10%, обеспечив дополнительную выручку отечественным экспортерам.

"На развитие биржевой торговли с Монголией влияют два ключевых фактора. Во-первых, логистика, поскольку наши страны расположены на довольно большом расстоянии друг от друга, и стоимость доставки с учетом тарифов на железнодорожные перевозки может составлять до 50% от цены товара. А во-вторых, усиленный комплаенс-контроль со стороны монгольских банков. Впрочем, при поддержке и содействии наших партнеров в Беларуси и Монголии все вопросы успешно решаются, о чем свидетельствует рост объемов биржевых сделок. Только за первый квартал этого года в Монголию реализовано 2,7 тыс. т белорусского сахара. Следующий этап - организация закупок молокопродуктов и муки. При этом мы сотрудничаем не только с предприятиями пищевой промышленности, но и планируем выйти в B2C-сегмент. Уже сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями и дистрибьютерами, заинтересованными в приобретении товаров белорусского производства", - рассказал представитель компании-брокера БУТБ в Монголии.

По данным БУТБ, в январе-марте 2024 года на экспортных биржевых торгах было реализовано 22 тыс. т белого сахара-песка. Основными покупателями были компании из Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Для сравнения за тот же период прошлого года объем сделок составил 1,4 тыс. т.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения