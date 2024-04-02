Монголия завоевала две бронзы на турнире Большого шлема в Анталии

CentralAsia (MNG) - Турнир Большого шлема IJF Antalya 2024 успешно прошел в Анталье, Турция, с 29 по 31 марта 2024 года. В турнире Большого шлема приняли участие более 600 дзюдоистов из 93 стран, в том числе 19 из Монголии.

Дзюдоистка Наранцэцэг Ганбаатар выступала в женской категории до 48 кг и завоевала седьмую медаль турнира Большого шлема IJF. Она вышла в полуфинал после победы над Жаклин Солис из Гватемалы, Амбер Герсьес из Нидерландов и Мерве Азак из Турции. Однако в полуфинале Наранцецег потерпела поражение от Силы Эрсин из Турции со счетом 0-1. Несмотря на эту неудачу, она отыгралась в матче за бронзу, победив Наташу Феррейру со счетом 2-0, заработав себе место на подиуме турнира Большого шлема.

В категории до 100 кг среди мужчин монгольский дзюдоист Гончигсурэн Батхуяг, мастер спорта международного класса, завоевал бронзовую медаль, став своей четвертой медалью на турнире Большого шлема IJF. Он добился этой победы, победив Матиаса Мэдсена из Дании, Даниэля Эйха из Швейцарии, Коррела Михаэля из Нидерландов и Леонардо Гонсалвеса из Бразилии.

С двумя бронзовыми медалями Монголия заняла 15-е место среди 93 стран.

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