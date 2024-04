Обсуждено обеспечение гендерного равенства в сфере СМИ

CentralAsia (MNG) - 28 марта состоялся симпозиум на тему «Обеспечение гендерного равенства в сфере СМИ». Симпозиум был организован с целью расширения сотрудничества между правительством и влиятельными лицами в социальных сетях для реализации инициатив по борьбе с гендерной дискриминацией в онлайн-среде.

Этическим принципом профессии СМИ является не дискриминировать кого-либо и не становиться жертвой стереотипов и заблуждений при освещении фактов и новостей. Поэтому Совет СМИ взял на себя инициативу по обеспечению гендерного равенства и организовал симпозиум в сотрудничестве с посольством Великобритании в Улан-Баторе.

Во время конференции посол Великобритании в Монголии Фиона Блит заявила: «Придерживаясь принципов этики СМИ, появится возможность избавиться от дискриминации и повысить участие женщин в политической жизни».

I am proud that the 🇬🇧 partnered with the Media Council of Mongolia and @BBCMediaAction to bring together 70 media organisations and journalists at a symposium to discuss how to make Mongolian professional and political women’s voices heard.



