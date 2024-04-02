В Монголии меньше людей обучаются лесному хозяйству

CentralAsia (MNG) - Департамент лесного хозяйства правительства Монголии объявил, что организует работу по поэтапному увеличению человеческих ресурсов и возможностей лесного сектора в рамках национального движения «Миллиард деревьев».

В 2022-2023 учебном году в вузы и колледжи по специальности «Лесное дело» поступило 77 студентов, что меньше, чем в прошлом году — 266 студентов. На сегодняшний день на рабочих по уходу и эксплуатации леса учатся 528 человек, в сельском хозяйстве — 37, на техников — 11, а в центрах профессионального обучения и других учебных заведениях обучаются 628 человек.

Эксперты отмечают, что количество молодых людей, обучающихся на техников леса и лесников, сокращается. В 2022-2023 учебном году на обучение на техников зачислено 32 человека, на лесников выпущено 20 специалистов.

Чтобы увеличить человеческие ресурсы, государственные организации, отвечающие за лесное хозяйство, работают с университетами, которые готовят специалистов в этой области, а также уделяют особое внимание пропаганде ценности лесного хозяйства среди детей и молодежи. В Международный день леса 21 марта Департамент лесного хозяйства организовал конкурс выступлений и дебатов «Forest9+» и научную конференцию «Evening Bud» среди студентов и молодежи.

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