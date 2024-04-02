Премьер-министр РК выражает надежду на быстрое принятие СЭП с Монголией

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Хан Дак Су встретился со своим монгольским коллегой Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Сеуле в понедельник и выразил надежду, что их страны быстро примут Соглашение об экономическом партнерстве (СЭП).
Хань также выразил надежду, что такое соглашение, переговоры по которому в настоящее время ведутся, укрепит институциональную основу двустороннего экономического сотрудничества.
Ссылаясь на то, что объем торговли между Южной Кореей и Монголией в прошлом году составил 540 миллионов долларов США, Хан сказал, что он ожидает, что две страны будут и дальше расширять двустороннюю торговлю и инвестиции.
Оюун-Эрдэнэ выразил намерение активизировать сотрудничество с Южной Кореей, которую он назвал ключевым партнером по экономическому сотрудничеству в регионе.
Тем временем Хан передал слова утешения Монголии, которая переживает серьезную волну холода, на что премьер-министр Монголии сказал, что гуманитарная помощь, предоставленная Южной Кореей, оказала значительную помощь монгольскому народу.
источник: middleasiannews.com