Суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Якубджони Юсуфзода

CentralAsia (CA) - Басманный районный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Якубджони Юсуфзода отправлен под стражу до 22 мая.

Обвиняемому 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны, у него среднее образование. Мужчина женат, у него трое детей. На момент задержания был неофициально трудоустроен на стройке. У него была временная регистрация в Москве. Его задержали 31 марта.

По данным Следственного комитета, Юсуфзода за несколько дней до нападения на «Крокус» «через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов», еще часть средств он перечислил одному из исполнителей теракта после атаки.

Ему предъявили обвинения по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Всего обвинения предъявили десяти фигурантам.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, Юсуфзода был задержан в рамках операции «Нелегал». При задержании он сопротивлялся, отказывался показать документы и пройти в служебный автомобиль. В итоге его 26 марта арестовали на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Всего по делу о теракте, жертвами которого стали 144 человека, задержаны 12 подозреваемых, арестованы девять (до 22 мая). Все они, за исключением одного, были уроженцами или гражданами Таджикистана (и еще один — выходец из Кыргызстана). В Таджикистане по делу о теракте были задержаны девять человек.

Арестованы четверо непосредственных исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, а также те, кто помогал им с жильем, транспортом и т.д., — это Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Назримад Лутфуллои и Алишер Касимов.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявляла о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины заявили о непричастности к теракту.