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МВД России предложило сократить срок пребывания мигрантов до 90 дней в течение года — и собирать у них биометрические данные сразу при въезде
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  МВД России разработало законопроект, ужесточающий ряд положений миграционного законодательства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Закон, внесенный в правительство, как следует из названия, будет регулировать въезд и выезд из России иностранцев и лиц без гражданства. На портале нормативных правовых актов документ не опубликован, однако Волк приводит основные выдержки из него.

Вот что предлагается в законопроекте:

  • проводить обязательную дактилоскопию и фотографировать всех иностранцев при въезде в Россию;
  • устанавливать режим «контролируемого пребывания» для иностранцев, находящихся в России незаконно, и для тех, кому ограничен выезд из России;
  • создавать «цифровой профиль» иностранца, содержащий сведения из информационных систем госорганов и организаций;
  • ограничить срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в течение календарного года, а не полугода, как было раньше;
  • выдавать «единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации», который будет заменять все выдаваемые на данный момент миграционные документы;
  • включать иностранных работников в специальный реестр, дающий им право на трудовую деятельность в России, а работодателей — в другой реестр, позволяющий нанимать иностранцев;
  • заключать «соглашение о лояльности» с иностранцами, предупреждая их о возможности ограничения пребывания в России или права на выезд из страны при нарушении законов;
  • дать право выносить решения о высылке иностранцев не только судам, но и федеральным органам исполнительной власти во внесудебном порядке;
  • сделать административный надзор за пребыванием иностранцев в России одной из функций полиции.
  • По словам Ирины Волк, внесенный МВД законопроект позволит применять меры, связанные с «ограничением отдельных прав» иностранцев и «возложением на них дополнительных обязанностей».

Кроме того, все органы государственной власти, организации и граждане смогут в режиме реального времени получить «электронное подтверждение законности» пребывания иностранца в России, добавила Волк.

Повышенное внимание на мигрантов в России власти стали обращать после теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. В течение рабочей недели после теракта в концертном зале петербургские суды вынесли несколько сотен решений о принудительном выдворении иностранных граждан из России по делам об административных правонарушениях в связи с несоблюдением миграционного законодательства.

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