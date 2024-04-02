Антикоррупционная служба Казахстана начала расследование по делу о «Списке Айки»

CentralAsia (KZ) - В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что дело об утекшем в сеть скандальном «Списке Айки» сейчас ведет Антикоррупционная служба, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в министерстве, Антикоррупционная служба начала расследование по статье 423 УК РК «Разглашение данных досудебного производства».

«Обстоятельства происхождения, достоверности и рассылки сведений о персональных данных в социальных сетях устанавливаются в рамках проводимого расследования. В этой связи Департаментом собственной безопасности МВД служебное расследование временно приостановлено до принятия окончательного процессуального решения», - говорится в сообщении министерства.

В декабре прошлого года в сети распространился так называемый «Список Айки», в котором оказались имена многих казахстанских знаменитостей, бизнесменов, сотрудников крупных финансовых структур, а также госчиновников и силовиков. Список вызвал бурную реакцию среди казахстанцев.

Произошедшее комментировал глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что после проверки будет дан ответ, а также напомнил, что за распространение персональных данных граждан предусмотрена ответственность в рамках статьи 147 УК РК - лишение свободы до 7 лет.

В середине марта в Алматы начался суд над девушкой, которую обвиняют в организации притона и незаконном хранении наркотиков. В Главной транспортной прокуратуре, сообщая о начале суда, подтвердили, что речь идет об Айке, которую ранее называли «VIP-сутенершей» и «популярным блогером» Love Aika. Она была задержана полицией в июне 2023 года.

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