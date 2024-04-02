В Стамбуле по подозрению в подготовке к теракту задержали гражданина Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В Стамбуле задержаны 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. и 41-летняя уроженка Кыргызстана Зульфия С., которых подозревают в подготовке к теракту, пишет газета Hurriyet.

По версии следственных органов, задержанный мужчина был членом «Исламского государства», его арестовали. Уроженка Кыргызстана была его сообщницей, ее депортировали из страны.

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов задержали обоих в квартире в районе Пендик. При обыске там обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, рацию, кобуру для оружия и нож. Предполагается, что с их помощью задержанные планировали скрыться после совершения теракта.

Где именно задержанные планировали устроить теракт, не уточняется. Сейчас следствие устанавливает, с кем из «Исламского государства» был связан гражданин Таджикистана и какое место в иерархии группировки занимал. Известно, что кодовое имя мужчины было Абу Исмаил и он долгое время находился в рядах террористов.

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