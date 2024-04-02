В военно-историческом музее в Астане убрали восковую фигуру Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Восковую фигуру бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева убрали из экспозиции государственного военно-исторического музея вооруженных сил республики в Астане. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.
По данным издания, скульптуру Назарбаева отправили в фонд музея. Вместо нее установили фигуру первого министра обороны страны генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
Восковую фигуру Назарбаева выставили в музее вооруженных сил в 2018 году. Скульптуру создал художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.
Назарбаев был президентом Казахстана с 1989 по март 2019 года, а с 2010-го носил статус елбасы (лидер нации).
В начале 2022 года в республике прошли протесты. После митингов в стране были приняты поправки в Конституцию, в рамках которых зимой 2023 года Назарбаева лишили статуса елбасы и пожизненных привилегий. Кроме того, первый президент Казахстана лишился нескольких постов, статусов и госохраны. В стране также демонтируют памятники политику.