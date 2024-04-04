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Тайвань пожертвовал $100 000 пострадавшей от метели Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел Тайваня (МИД) во вторник объявило о пожертвовании в размере 100 000 долларов США на оказание помощи при стихийных бедствиях в пострадавшей от снежной бури Монголии.

В пресс-релизе МИД сообщило, что половина обещанного пожертвования будет направлена Монгольскому обществу Красного Креста, крупнейшей гуманитарной организации в Монголии, а половина - Каритас Монголии под Святым Престолом.

По данным министерства, Энтони Хо (賀忠義), глава Департамента по делам Западной Азии и Африки Министерства иностранных дел, ранее во вторник посетил торгово-экономическое представительство Улан-Батора в Тайбэе встретился главой представительства Төмөрбаатар Ганхуяг.

«Мы надеемся, что работы по восстановлению и восстановлению после снежных бурь, охвативших Монголию с февраля, пройдут гладко, чтобы пострадавшие могли вернуться к своей нормальной жизни как можно скорее», — сказал он.

Төмөрбаатар и временный поверенный в делах преподобный монсеньор Стефано Маццотти из Апостольской нунциатуры на Тайване поблагодарили Тайвань и его народ за щедрость, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

источник: middleasiannews.com

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