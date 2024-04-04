В Китае оцифровали более 11 тысяч древних монгольских сутр

CentralAsia (MNG) - В АР Внутренняя Монголия запустили платформу базы данных древних монгольских сутр.

В АР Внутренняя Монголия была запущена платформа базы данных древних книг о культуре северных районов Китая, которая оказывает важную поддержку в сохранении, защите, наследовании, развитии и использовании древних книг и документов.

В рамках работы над платформой, совместно разработанной Университетом Внутренней Монголии и Академией общественных наук Внутренней Монголии, были оцифрованы 11 291 том древних монгольских книг и 1,163 млн изображений древних документов, а также создано 240 тыс. триплетов графов знаний /knowledge graph/, специализирующихся на древних литературных памятниках.

Платформа объединяет семь систем, включая комплексную систему управления этническими древними книгами, систему распознавания текста многоязычных древних книг и полнотекстовую поисковую систему древних книг, сформировав центр распределения ресурсов с высоким уровнем интеллекта и восстановления информации с помощью искусственного интеллекта.

«Используя передовые технологии искусственного интеллекта, такие как поиск изображений, распознавание текста и граф знаний, платформа может автоматически идентифицировать содержимое древних книг и осуществлять автоматическую корректуру, индексацию и классификацию, значительно повышая эффективность и точность обработки данных и обеспечивая мощную техническую поддержку для поиска и исследования древних книг», — отметил профессор Института компьютерных наук Университета Внутренней Монголии Фэй Лун.

Нямдаш, академик Инженерной академии Китая, подчеркнул, что платформа отражает глубокую интеграцию между современными информационными технологиями и защитой наследия традиционной культуры, а также является большим прогрессом в области цифровой защиты культурного наследия.

источник: middleasiannews.com

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