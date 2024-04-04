Еще один буддийский монах арестован в Монголии по подозрению в шпионаже

CentralAsia (MNG) - Монголия арестовала троих своих граждан за шпионаж в пользу иностранного государства.

В ночь на 29 марта были арестованы иностранец, шпионивший в Монголии, и трое граждан Монголии, предавшие свою страну.

Монголы, сотрудничавшие с иностранными разведывательными организациями, а также иностранец, который шпионил в Монголии, задержаны и в настоящее время содержатся в СИЗО №461 Главного управления исполнения судебных решений. Начато расследование.

Одним из трех арестованных за государственную измену граждан Монголии является геше Санждорж, настоятель монастыря под названием «Новый буддийский центр Монголии».

Сообщается, что другими лицами являются граждане Монголии Бямбажав и Ганзориг, а также гражданин одной из азиатских стран, его имя не сообщается.

Похоже, что пока иная информация соответствующими органами не разглашается.

Напомним, в январе 2023 года была арестована монгольская поэтесса Цоодолын Хулан, работавшая советником по религиозным вопросам у бывшего президента страны Халтмаагийн Баттулги (в 2017-2021 годах). Женщина была арестована спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства. Судебные заседания начались 20 июля и проходили в закрытом режиме. Ее приговорили к 9 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Кроме того, соучастник поэтессы Хулан, буддийский монах Б.Отгонбаатар получил 8 лет.

У них конфисковали 238 млн тугриков, полученных от иностранных разведывательных организаций.

Совершенные ими преступления были раскрыты с соблюдением высочайшего уровня секретности. Отметим, судебное заседание было закрытым.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения