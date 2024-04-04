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В Монголии проходит Crypto Week

CentralAsia (MNG) -  Финансовая группа ARD, насчитывающая более 100 000 акционеров и 1,3 миллиона клиентов, имеет традицию ежегодно проводить открытое собрание акционеров, на котором представляет доклад о деятельности компании.

В 2024 году, чтобы подробнее представить свою деятельность, финансовая группа АРД проведет Crypto Week. В течение 7 дней в рамках данного мероприятия его участники обсудят последние тенденции на криптовалютных и фондовых рынках, расширят свои знания благодаря консультациям финансовых экспертов, будут участвовать во многих интересных мероприятиях, узнают много информации о новых продуктах и услугах.

В рамках мероприятия Crypto Week Финансовая группа ARD, ARD Insurance, Ard Credit, Crypto Nation, MOST Fintech, Улан-Баторская фондовая биржа, ООО Өндөрхаан, Национальный приватизационный фонд и Investor Nation Fund проведут собрание акционеров.

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