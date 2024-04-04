Монгольская компания «Монпеллетс» экспортирует удобрения из овечьей шерсти в Германию и США. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Национальный производитель «Монпеллетс» производит 100% органических удобрений из овечьей шерсти и поставляет их не только на внутренний рынок, но и в европейские страны, в том числе в Германию и США.

На основании исследований, проведенных в рамках проекта «ЭКО-ИННОВАЦИЯ», финансируемого ЕС, компания «Монпеллетс» начала свою работу в 2014 году с заключения договора о сотрудничестве с немецкой компанией.

В Монголии с ее нетронутой обширной сельской местностью насчитывается более 30 миллионов овец, которые выращиваются в традиционном кочевом образе жизни. Монголия производит 30-35 тысяч тонн сырой шерсти ежегодно. «Монпеллетс» полностью перерабатывает ценное сырье, овечью шерсть, производимую нашими пастухами, и экспортирует на мировой рынок совершенно новую продукцию с добавленной стоимостью.

С 2020 года компания экспортирует свою продукцию в Германию в соответствии с полученной лицензией на экспорт от 2019 года за счет тесного сотрудничества с отечественными скотоводами, компаниями и кооперативами.

А в 2022 году компания получила сертификат органического продукта из США и органических удобрений из овечьей шерсти и начала экспорт в США.

«Пробы новой продукции были отправлены в Германию на лабораторные исследования. Их результаты подтвердили, что органические удобрения нашего завода, построенного в 2018 году, имеют высокое качество и содержание азота», — говорит директор компании Цогбадрах Баянжав.

Неделю назад Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа работал на заводе органических удобрений из овечьей шерсти ООО «Монпеллетс».

Завод имеет мощность по производству 2000 тонн удобрений из овечьей шерсти в год и уникален тем, что в своем производстве использует низкосортную немытую шерсть, которую не могут использовать другие заводы.

Они уже 5 лет производят органические удобрения из шерсти монгольских овец и уже 5 лет экспортируют свою продукцию. Немытая шерсть пастухов перерабатывается с помощью высоких технологий для получения удобрений с лучшими почвенными свойствами.

Этот продукт является единственным органическим продуктом Монголии, официально зарегистрированным за рубежом, т.е. в Институте органического сельского хозяйства (Швейцария).

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения