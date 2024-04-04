В Монголии много мертвой рыбы замечено на берегу озера Даян-Нуур

CentralAsia (MNG) - На западном берегу озера Даян-Нуур, расположенном в монгольском аймаке Баян-Өлгий, заметили большое количество мертвой рыбы. Об этом в среду сообщала Экологическая полиция Монголии.

«Причинами массовой гибели рыбы считают их большое скопление в незамерзших впадинах вдоль побережья озера Даян-Нуур, входящего в состав национального парка Алтай-Таван-Богд, а также полное замерзание вод в озере и недостаток кислорода в их среде обитания», — говорится в сообщении.

Образцы мертвых рыб были доставлены в Институт биологии Монгольской академии наук для детального анализа. В настоящее время оперативная рабочая группа, активисты и защитники природы работают над очисткой и утилизацией мертвой рыбы.

Даян-Нуур — это горное пресноводное озеро в западной части Монголии в аймаке Баян-Өлгий. Находится на высоте 2232,4 м над уровнем моря. Его общая площадь составляет около 67 кв. км, длина — 18 км, ширина — 9 км, а максимальная глубина

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