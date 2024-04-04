Япония и ЮНИСЕФ реализуют проект по улучшению санитарии и гигиены в подверженных наводнениям районах Улан-Батора

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Масару Игавахар

CentralAsia (MNG) - 2 апреля 2024 года ЮНИСЕФ провел церемонию запуска проекта по улучшению санитарии и гигиены в подверженных наводнениям районах города в здании ООН в Улан-Баторе. Проект, финансируемый правительством Японии в размере 1,8 миллиона долларов США, будет реализован ЮНИСЕФ.

В последние годы частота стихийных бедствий, таких как засухи, дзуд, наводнения и землетрясения, быстро увеличивается не только в Монголии, но и во всем мире из-за изменения климата.

По данным исследования ООН, наводнения в Монголии обходятся в среднем в 24 миллиона долларов США в год и приводят в среднем к 92 смертельным случаям ежегодно. Другое исследование показало, что только в Улан-Баторе от наводнения 2023 года пострадали более двух тысяч граждан.

Реализация проекта, который будет реализован во всех девяти районах города Улан-Батор, критически важна для того, чтобы семьи и граждане, проживающие в затопленных районах столицы, особенно уязвимые группы населения, включая детей, женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, были иметь доступ к безопасному и надежному источнику чистой питьевой воды.

Для расширения возможностей аварийно-спасательных служб в рамках проекта Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) Монголии будет оснащена высокопроизводительными дренажными насосами. Кроме того, в 18 затопленных районах будут построены объекты водоснабжения, канализации и гигиены. Кроме того, тысяча сотрудников сферы образования пройдут обучение в Японии, что укрепит их навыки готовности к стихийным бедствиям.

источник: middleasiannews.com

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