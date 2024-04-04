В Москве из-за штормового ветра погибли два человека, 15 пострадали

CentralAsia (CA) - Из-за штормового ветра в Москве пострадали 17 человек, двое из них погибли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий», — написал он.

Он также сообщил, что власти столицы своевременно приняли все меры оповещения. «Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др.»,— отмечается в посте Собянина.

3 апреля МЧС РФ опубликовало штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Москве. Гидрометцентр России сообщил, что в Москве из-за штормового ветра до 23:00 объявлен желтый уровень погодной опасности. В связи с непогодой были закрыты общественные уличные пространства, в том числе Московский зоопарк, парк «Сокольники» и парк Горького.