Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП на автодороге Самара – Шымкент возле посёлка Маржанбулак в Актюбинской области Казахстана, сообщает Polisia.kz.

По предварительным данным, у грузовой машины Volvo во время движения лопнуло колесо, водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивеном Toyota-Аlhpard.

«В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия», – сообщили в полиции.

По факту ДТП начали досудебное расследование, назначены экспертизы.

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