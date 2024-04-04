Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане
- Казахстан, происшествия
- 9:35, 04 апреля 2024
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- Обновлено: 9:39, 04 апреля 2024 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП на автодороге Самара – Шымкент возле посёлка Маржанбулак в Актюбинской области Казахстана, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, у грузовой машины Volvo во время движения лопнуло колесо, водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивеном Toyota-Аlhpard.
«В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия», – сообщили в полиции.
По факту ДТП начали досудебное расследование, назначены экспертизы.
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