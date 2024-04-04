экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП на автодороге Самара – Шымкент возле посёлка Маржанбулак в Актюбинской области Казахстана, сообщает Polisia.kz.

По предварительным данным, у грузовой машины Volvo во время движения лопнуло колесо, водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивеном Toyota-Аlhpard.

«В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия», – сообщили в полиции.

По факту ДТП начали досудебное расследование, назначены экспертизы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com