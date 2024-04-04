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При землетрясении на Тайване погибли 9 человек, более 1 тыс. — пострадали
// Фото из соцсетей
Предыстория: На Тайване произошло два мощных землетрясения магнитудой до 7,7 балла. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  При землетрясении на Тайване пострадали 1038 человек, сообщил китайский международный телеканал CGTN со ссылкой на сотрудников экстренных служб.

52 человека пропали без вести, еще 93 остаются в ловушке после многочисленных подземных толчков, произошедших утром 3 апреля. Девять человек погибли.

Из-за землетрясений произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждено 125 зданий, более 91 тыс. домохозяйств остаются без электричества. Землетрясение магнитудой 7,2 стало сильнейшим как минимум за последние 25 лет. Эпицентр находился в 25 км к юго-востоку от уезда Хуалянь. Произошло более 60 афтершоков.

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