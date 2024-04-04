Температурных рекордов в Узбекистане в марте не зафиксировано, — «Узгидромет»

// фото Белека Мусаева

CentralAsia (UZ) - Март в Узбекистане в этом году был таким, каким, согласно климатическим данным, ему и положено быть, сообщил «Узгидромет».

Первая декада месяца по температурному режиму была на 1−4 градуса холоднее нормы, вторая — близкой к норме, местами на 1−2 градуса холоднее нормы. Третья декада была самой тёплой — на 1−2 градуса теплее обычного.

Средняя месячная температура воздуха по большей части территории оказалась близкой к среднемноголетним значениям.

В марте наблюдалось несколько волн холода.

Самая низкая температура воздуха по северу, югу страны и по Ферганской долине была зафиксирована в первой декаде — по северу -6…−11 градусов Цельсия, по югу и Ферганской долине — 0…−5 градусов, в отдельных районах Сурхандарьинской области и в предгорьях Кашкадарьинской области — −7…−9 градусов.

Такое сильное выхолаживание по крайнему югу Узбекистана, куда в марте обычно не проникает самый холодный воздух, было связано с образованием высотного циклона, в циркуляцию которого затягивался холод из средних слоёв тропосферы.

По центральным районам самая интенсивная волна холода с понижением температуры до −2…−7 градусов, местами — до -10 градусов отмечалась в середине месяца.

Теплее всего было в третьей декаде марта. В дневные часы температура воздуха повышалась до +25…+28 градусов, по северу и югу — до +29…+30.

Температурных рекордов в прошедшем марте не зафиксировано. Минимальная и максимальная температура воздуха по территории Узбекистана не достигала значений минимальной и максимальной температуры за период 1961—2023 годов и, тем более, абсолютных минимумов и максимумов за весь ряд наблюдений.

Минимальная и максимальная температура воздуха в марте 2024 года в сравнении с минимальной и максимальной температурой марта за период 1961—2023 годов. Источник: Узгидромет

Месячное количество осадков в марте большей части территории оказалось больше и около нормы, по Ферганской долине и местами по югу страны — меньше нормы.

В первой и второй декадах по равнинной территории Узбекистана наблюдались случаи перехода дождя в снег с образованием кратковременного снежного покрова. Высота снега по центральным и даже по южным областям достигала 4−25 см.

В отдельные дни местами по стране прошли сильные дожди с грозами и усилением ветра. В предгорных и горных районах Ташкентской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей количество осадков за сутки достигало 30−60% от месячной нормы. В Ташкенте 12 марта выпало 27 мм дождя, что составляет около 40% от мартовской нормы.

В предгорных и горных районах Ташкентской, Навоийской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей были зафиксированы селе-паводковые явления и подтопление территорий.

Узгидромет заблаговременно выпускал экстренное сообщение об угрозе возникновения этих явлений, отмечается в сообщении.