В дипмиссиях Узбекистана в ряде стран введут должность атташе по трудовой миграции

CentralAsia (UZ) - В посольствах и консульствах Узбекистана в Великобритании, Германии, Польше, Венгрии и Японии планируется ввести должность атташе по трудовой миграции. В дипмиссии, расположенной в Саудовской Аравии, появится должность представителя Агентства по внешней трудовой миграции (АВТМ).

Такие планы были представлены президенту страны Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.

Предложения по совершенствованию системы трудовой миграции были подготовлены по поручению президента, поставившего задачу облегчить узбекистанцам доступ на внешний рынок труда и принимать меры по обеспечению занятости трудовых мигрантов, вернувшихся на родину.

За рубежом работают несколько миллионов граждан Узбекистана, большинство из них выехали на заработки самостоятельно. С помощью АВТМ при Министерстве занятости за последние два года работу в развитых странах получили 70 тысяч человек.

Теперь АВТМ предложено преобразовать в орган управления в форме государственного учреждения. Директор агентства будет одновременно заместителем министра занятости и руководителем Фонда поддержки трудовых мигрантов.

Ожидается, что:

помощники хокима, лидеры молодежи в махаллях (общинах) будут выявлять желающих работать за рубежом и вносить их данные в платформу «Онлайн махалля». Кандидаты будут приглашаться на конкурсы зарубежных работодателей;

в учреждениях профессионального образования и в специальном центре при АВТМ будет организована целевая подготовка граждан, не имеющих специальности и не владеющих иностранным языком;

государство будет компенсировать часть расходов на рабочую визу, билеты, оценку знаний иностранного языка и профессиональной квалификации. Получившим международный сертификат по языку или его эквивалент будут возмещать 50% расходов на изучение языка;

гражданам, вернувшимся из трудовой миграции, помогут с трудоустройством и деньгами для ведения приусадебного хозяйства и получения доходов. Предприятию, принявшему их на работу, за каждого сотрудника на протяжении года будет выплачиваться ежемесячная субсидия в размере 500 тысяч сумов ($40) из Фонда поддержки занятости. На это в текущем году будет выделено 100 млрд сумов ($8 млн).

«Прикрепленные к махаллям банки выделят льготные кредиты в рамках программы «Непрерывная поддержка малого бизнеса». Медицинские учреждения проведут бесплатные медицинские осмотры для вернувшихся мигрантов и членов их семей. Центры «Инсон» окажут социальную помощь детям, чьи родители работают за рубежом», — рассказали в пресс-службе президента.

Отмечается, что некоторые из озвученных предложений уже фигурировали в изданных ранее президентом и правительством Узбекистана указах и постановлениях. К примеру, в соответствии с этими документами для выезжающих за рубеж трудовых мигрантов:

в 2018 году были предусмотрены скидки на авиа- и железнодорожные билеты. Программа действовала до конца 2020 года, скидками смогли воспользоваться около 177 тысяч узбекистанцев;

в 2019 году была предусмотрена выдача микрокредитов для оформления документов на временную работу за рубежом;

в 2021 году власти заявили о намерении выделять деньги на компенсацию оформления рабочих виз в страны дальнего зарубежья и части стоимости авиабилетов;

тогда же планировалось компенсировать каждому гражданину 1,2 млн сумов ($113 по курсу на тот момент) расходов на оформление визы в страны дальнего зарубежья;

с 1 января 2021 года в Узбекистане ввели систему обязательного профессионального обучения граждан, выезжающих на работу за границу.