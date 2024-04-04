В шести регионах Казахстана остаются подтопленными более 1,3 тыс. домов

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 3 апреля в Казахстане сохраняется сложная паводковая обстановка. По данным МЧС, в шести регионах страны подтопленными остаются 1 364 частных жилых дома, в 64 населенных пунктах нет транспортного сообщения. Из зон подтопления за прошлые сутки эвакуировано 1 524 человека.

Также продолжаются переливы на 105 участках автодорог. Повреждено дорожное полотно в 78 местах автодорог и на четырех мостах.

В Акмолинской области еще порядка 76% территории покрыто снегом. В этой связи в 17 населенных пунктов Целиноградского, Аршалынского, Атбасарского, Сандыктауского районов, городов Кокшетау и Косшы переброшены силы и средства МЧС.

А в Костанайскую область, где на 71% территории еще лежит снег, но уже подтоплены 75 жилых домов и 38 дворов, передислоцированы силы и средства МЧС из Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областей, проводятся берегоукрепительные работы. Вместе с тем в министерстве заверили, что стабилизировалась ситуация в городе Аркалыке и Амангельдинском районе, а в Джангельдинском районе, наоборот, сохраняется сложная обстановка.

На территории Карагандинской области снежный покров составляет порядка 34%. В регионе проводятся превентивные мероприятия, берегоукрепительные работы и укладка мешкотар. Ситуация стабильная, заверяют в МЧС.

В ближайшее время в стране ожидаются осадки и резкое повышение температуры, что приведет к интенсивному таянию снега.

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