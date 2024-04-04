12-летний подросток устроил стрельбу в школе в Финляндии: Подозреваемый заявил, что одноклассники над ним издевались

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- 13:32, 04 апреля 2024
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|Предыстория: 12-летний подросток устроил стрельбу в школе в Финляндии. Погиб ученик шестого класса, еще двое ранены
CentralAsia (CA) - Мотивом 12-летнего подростка, открывшего огонь по своим сверстникам в школе, расположенной в финском городе Вантаа, могли стать издевательства со стороны одноклассников. Об этом объявила местная полиция, сообщает «Би-би-си».
В результате стрельбы один школьник погиб, двое других с серьезными ранениями находятся в больнице. Открывший стрельбу школьник арестован.
«Подозреваемый рассказал полиции на допросах, что он стал жертвой издевательств, эта информация подтвердилась и в ходе предварительного расследования», - заявили полицейские.
Полиция также сообщила, что молодой подозреваемый учится в этой школе только с начала года. По их словам, в ходе расследования выяснилось, что он угрожал другим ученикам по дороге в школу.
По данным финской телекомпании MTV Uutiset, во время стрельбы мальчик был в маске и наушниках с шумоизоляцией.
Убитый мальчик скончался на месте происшествия, подозреваемый к моменту прибытия полиции сбежал из школы.
Полиция начала расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство, но при этом передала подозреваемого социальным службам, так как его нельзя держать под арестом из-за возраста.
По данным полиции, револьвер, из которого велась стрельба, принадлежал близкому родственнику мальчика.
Стрельба в школе Виертола случилась около 9 утра по местному времени во вторник.
В школе учатся 800 учеников и работают 90 сотрудников учреждения.
В школе Виертола учатся дети начального и среднего школьного возраста - от семи до 15 лет. Как и в других финских школах, дети только что вернулись к занятиям после длинных пасхальных выходных.