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Тела узбекистанцев, погибших в ДТП в Казахстане, доставят на родину самолётом Минобороны РУз
Предыстория: Восемь граждан Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане

CentralAsia (UZ) -  По поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, которая займётся организацией доставки тел восьми погибших в Казахстане граждан Узбекистана, а также мероприятиями по их погребению. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана

Для транспортировки тел погибших выделен военный самолёт Министерства обороны Узбекистана.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана находится в тесном контакте со своими казахстанскими коллегами, а также сотрудничает в вопросах изучения причин произошедшего», — отмечается в сообщении.

Авария, в которой погибли узбекистанцы, произошла 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент возле посёлка Маржанбулак в Актюбинской области РК. По предварительной информации, в минивен Toyota, в котором ехали граждане Узбекистана, врезался грузовой автомобиль, выехавший из-за неисправности на встречную полосу.

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