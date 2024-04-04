Четверо фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе» обжаловали свой арест

CentralAsia (CA) - Отец и сыновья Исломовы – Исроил, Аминжон и Диловар, — а также Алишер Касимов, которые были задержаны по делу о произошедшем 22 марта теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», подали апелляционные жалобы на постановления об их аресте.

Первым свой арест обжаловал Исроил Исломов. Однако, как передает ТАСС, Мосгорсуд на заседании 3 апреля оставил его жалобу без удовлетворения.

Исломов-старший участвовал в заседании по видеосвязи. Процесс прошел в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения. Жалобы остальных фигурантов рассмотрят позднее.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта перед выступлением рок-группы «Пикник». Несколько вооруженных людей в камуфляже проникли в комплекс и начали расстреливать людей. Дошли до концертного зала, где устроили пожар, охвативший все четыре этажа и крышу здания, после чего скрылись на том же автомобиле, на котором приехали. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 360 человек пострадали.

Утром 23 марта стали появляться сообщения о задержании исполнителей теракта и их соучастников — всего 12 человек. Среди них был 31-летний Алишер Касимов — гражданин России, уроженец Кыргызстана, который сдал квартиру обвиняемым в совершении теракта. В суде Касимов сказал, что не знал о планах квартиросъемщиков. Ему вменяют статью о теракте в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ).

По той же статье проходят и уроженцы Таджикистана Исломовы, имеющие гражданство РФ. На момент ареста Исроил Исломов был подозреваемым по делу о теракте, а его сыновья — обвиняемыми. Диловар Исломов продал обвиняемым в совершении теракта автомобиль Renault, на котором те скрылись с места преступления. По версии следствия, все трое знали о планах террористов. Исломовы свою вину отрицают. По данным СМИ, Диловар Исломов сам пришел в полицию сразу после того, как узнал, что зарегистрированный на его имя автомобиль объявлен в розыск в связи с терактом.

В ночь на 25 марта Басманный районный суд Москвы арестовал Касимова и Исломовых до 22 мая. На этот же срок под арест отправлены и четверо обвиняемых в совершении теракта граждан Таджикистана: Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Сообщалось, что они признали свою вину, им грозит пожизненное лишение свободы.