В Астане бывший министр до смерти избил жену: В суде огласили выводы судмедэкспертизы Нукеновой

Адвокат Жанна Уразбахова

CentralAsia (KZ) - В Астане продолжается судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, подозреваемым по которому проходит бывшего министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев.

Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова огласила выводы судебно-медицинской экспертизы, в которых эксперты озвучили причину смерти Салтанат Нукеновой.

На основании данных судмедэкспертизы трупа специалисты пришли к следующим выводам:

«Смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной теменной затылочной области, левой теменной затылочной области с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем и прекращение функций центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти. Судя по выраженности трупных явлений, давность наступления смерти менее одних суток назад, на момент производства экспертизы», – озвучила выводы экспертов Жанна Уразбахова.

Экспертизу проводили 10 ноября 2023 года. При судмедэкспертизе обнаружили следующие телесные повреждения у Нукеновой: закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины и кровоподтёки лица, левой ушной раковины, левой заушной области, оскольчатый перелом носовой кости, кровоподтёк, ссадины и ушибленная рана подбородочной области, кровоизлияния в мягкие ткани лица, носовой области, области верхней челюсти, подбородочной области, кровоизлияние в мягкие ткани головы, в лобно-теменной области справа, в теменной области слева, в правой височной области, затылочной области по центру, острая субдуральная гематома, кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку правой затылочной доли мозжечка справа, отёк и набухание вещества головного мозга с дислокацией срединных структур.

«Эти повреждения могли образоваться, возможно, в срок не менее одних суток назад до наступления смерти при неоднократном действии тупых твёрдых предметов применительно к живым лицам. В своей совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью. По критерию опасности для жизни состоят в прямой причинной связью со смертью», – процитировала документ Уразбахова.

В экспертизе говорится, что достоверно ответить на вопрос, мог ли потерпевший (в этом случае Нукенова) после получения телесных повреждений совершить активные целенаправленные действия, передвигаться, оказывать сопротивление, не представляется возможным.

У Нукеновой также обнаружили множественные кровоподтёки задних поверхностей обеих предплечий, кистей рук, которые можно расценивать как признак самообороны.

Судмедэксперты также пришли к выводу, что не представляется возможным ответить на вопрос о том, могла ли Нукенова выжить при таких травмах, если бы ей вовремя оказали профессиональную медицинскую помощь после их получения.

9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась супруга экс-министра – Салтанат Нукенова. Самого Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве.

Изначально подозреваемому вменяли лишь одну статью – 99-ю, часть 2, УК РК «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Однако позже его также обвинили в истязании (статья 110, часть 2, УК РК). Также к подсудимому будет применяться статья 14, часть 2, УК РК «Рецидив особо тяжкого преступления». В отношении директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова, который является родственником экс-министра, завершили расследование по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения